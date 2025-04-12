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        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 1657 turist geldi

        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 3 kruvaziyerle 1657 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:07
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        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 1657 turist geldi
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        Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 3 kruvaziyerle 1657 turist geldi.

        Ege Port Limanı'na Fransa bayraklı "Le Dumont d'Urville", Bahama bayraklı "Crystal Serenity" ve Malta bayraklı "Celestyal Discovery" isimli gemiler yanaştı.

        Gemilerden inen, çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerin bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

        Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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