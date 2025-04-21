Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
O.S. (53) idaresindeki 27 SF 171 plakalı traktör, Tütüncüler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile traktördeki F.Ö. (20) ve A. S. (19) yaralandı.
Ambulansla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan A.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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