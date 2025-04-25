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        Çine'de öğrenciler Yeşilay broşürü dağıttı

        Aydın'ın Çine ilçesinde Yeşilay'ın bilgilendirici broşürleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:24
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        Çine'de öğrenciler Yeşilay broşürü dağıttı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde Yeşilay'ın bilgilendirici broşürleri dağıtıldı.

        Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü'nün "Bağımlı olma özgür ol" sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Hükümet Meydanı ve pazar yerlerinde vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler verildi.

        Öğrenciler, bağımlılık türleri ve mücadele yöntemlerini anlatan Yeşilay broşürleri dağıttı.

        Programa Yeşilay Aydın Şube Başkanlığı, Çine Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çine Belediyesi de destek verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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