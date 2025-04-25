Çine'de öğrenciler Yeşilay broşürü dağıttı

Programa Yeşilay Aydın Şube Başkanlığı, Çine Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çine Belediyesi de destek verdi.

Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü'nün "Bağımlı olma özgür ol" sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Hükümet Meydanı ve pazar yerlerinde vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler verildi.

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