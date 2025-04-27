Aydın'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 66 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 66 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 gümüş obje, 14 gümüş sikke, 2 gümüş bilezik, kolye ucu ve kase olmak üzere 66 parça tarihi eser ele geçirildi.
Ekipler, O.A. ve S.Y'yi gözaltına aldı.
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