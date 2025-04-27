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        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:41
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        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Murat Önder (31) idaresindeki 09 ER 264 plakalı otomobil, Atça Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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