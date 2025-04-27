Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da bir kişinin sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek yaralanması güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Efeler Belediyesi sınırları içerisinde, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da bir kişinin sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek yaralanması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler Belediyesi sınırları içerisinde, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 1784 Sokak'ta E.Ö. (17), yürüdüğü sırada sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.

        Kaçarken kafasını park halindeki otomobilin ön kısmına çarpan genç yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin kovaladığı E.Ö'nün kaçarken yere düşmesi ve kafasını park halindeki otomobilin ön kısmına çarpması yer alıyor.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder, kazada öld...
        AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder, kazada öld...
        Sokak köpeklerinden kaçmak isterken başını park halindeki otomobile çarptı;...
        Sokak köpeklerinden kaçmak isterken başını park halindeki otomobile çarptı;...
        Aydın'da firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle pansiyonda yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle pansiyonda yakalandı
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Aydın'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Aydın'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kuşadasıspor 4 yıl sonra amatörde
        Kuşadasıspor 4 yıl sonra amatörde