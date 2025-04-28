Aydın'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücü yaralandı
Aydın'ın Didim ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeter Urgancı'nın (53) kullandığı 09 LK 946 plakalı otomobil, Sağtur mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çok az su bulunan kanala düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Urgancı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine götürüldü.
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