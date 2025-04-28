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        Aydın'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücü yaralandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:55
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        Aydın'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücü yaralandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeter Urgancı'nın (53) kullandığı 09 LK 946 plakalı otomobil, Sağtur mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çok az su bulunan kanala düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Urgancı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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