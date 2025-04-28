Aydın'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücü yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeter Urgancı'nın (53) kullandığı 09 LK 946 plakalı otomobil, Sağtur mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çok az su bulunan kanala düştü.

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