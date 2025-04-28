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        Aydın'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:05
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        Aydın'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 12 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin mezar içerisinde buldukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirleyen ekipler, E.Ö'yü müşteri aradığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst ve otomobilinde yapılan aramada 2 bronz sikke, altın yüzük, 5 bronz düğme, gümüş kemer tokası, gümüş çanta tokası, yağ lambası ve testi kapağı ele geçirildi.

        Eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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