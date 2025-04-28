Aydın'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin mezar içerisinde buldukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarını belirleyen ekipler, E.Ö'yü müşteri aradığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst ve otomobilinde yapılan aramada 2 bronz sikke, altın yüzük, 5 bronz düğme, gümüş kemer tokası, gümüş çanta tokası, yağ lambası ve testi kapağı ele geçirildi.

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