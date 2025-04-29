Aydın'da kestane gal arısıyla biyolojik mücadeleye başlandı

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve kurum temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Kestane ağaçları ile meyvelerine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Aydın'da biyolojik mücadeleye başlandı.

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