Aydın'da yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan öğretmen hastaneye kaldırıldı

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, yaralı bulunan kişinin Efeler Güzelhisar Özel Eğitim Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan O.K. (38) olduğunu belirledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda darp ve bıçak yarası bulunan kişiyi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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