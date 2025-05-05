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        Aydın'da yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan öğretmen hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan öğretmen hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:10
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        Aydın'da yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan öğretmen hastaneye kaldırıldı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan öğretmen hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda darp ve bıçak yarası bulunan kişiyi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma, yaralı bulunan kişinin Efeler Güzelhisar Özel Eğitim Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan O.K. (38) olduğunu belirledi.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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