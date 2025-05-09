Çine'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Aydın'da Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Aydın'da Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Fuar kapsamında, 16 öğretmenin danışmanlığında 44 öğrencinin hazırladığı 18 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Danışman öğretmen Birsen Karakuş Özer rehberliğinde hazırlanan "Nesli Tehlike Altında Olan Canlılar Takvimi" ve "Aydın Yöresinin Endemik Bitkileri" adlı projeler katılımcılardan ilgi gördü.
Öğrencilerden Lütfiye Gül Durmaz, yok olma tehlikesi altındaki canlı türlerini ele alarak biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Fuara, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Yavuzkan'ın yanı sıra veliler ile çevre okullardan gelen öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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