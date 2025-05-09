Çine'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Fuara, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Yavuzkan'ın yanı sıra veliler ile çevre okullardan gelen öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Danışman öğretmen Birsen Karakuş Özer rehberliğinde hazırlanan "Nesli Tehlike Altında Olan Canlılar Takvimi" ve "Aydın Yöresinin Endemik Bitkileri" adlı projeler katılımcılardan ilgi gördü.

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