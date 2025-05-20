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        Aydın jandarmasının araç filosu güçlendi

        Aydın İl Jandarma Komutanlığına alınan 54 hizmet aracı için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:48
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        Aydın jandarmasının araç filosu güçlendi
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığına alınan 54 hizmet aracı için tören düzenlendi.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, komutanlıkta gerçekleştirilen programda, kamu güvenliği ile halkın huzurunun korunmasında en ön saflarda görev yapan jandarma teşkilatının üstün görev anlayışı, disiplinli ve fedakarlığıyla devletin her zaman gurur kaynağı olduğunu söyledi.

        Canbolat, "Personelimizin görevini yerine getirirken kullandığı araçların teknolojik olarak güncel, güvenli ve yüksek performanslı olması hizmet kalitesini arttırmakla birlikte sahada elde edilen sonuçları da doğrudan katkı sağlamaktadır." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de 10 yıl ve üzeri araçların yenilenmesi kapsamında 3'ü TOGG olmak üzere 54 aracın alındığını söyledi.

        Konuşmaların ardından dua edildi, araçların teslimi için kurdele kesildi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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