Aydın'da kazada ölen üniversite öğrencileri anısına fidan dikildi

Ateş ile Karabacak'ın, kaza yerine yakın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenci oldukları öğrenilmişti.

Kaza yerine giden öğrenci ve akademisyenler, olay yerine karanfil bıraktı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Sıla Karabacak ile Selim Ateş için Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) anma programı düzenlendi.

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