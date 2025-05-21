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        Aydın'da kazada ölen üniversite öğrencileri anısına fidan dikildi

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Sıla Karabacak ile Selim Ateş için Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:35
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        Aydın'da kazada ölen üniversite öğrencileri anısına fidan dikildi
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Sıla Karabacak ile Selim Ateş için Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) anma programı düzenlendi.

        ADÜ Ziraat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler kazada ölen arkadaşlarının fotoğrafını taşıdı, fakülte bahçesine onlar anısına fidan dikti.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen, kaybettikleri öğrencilerin aziz hatıralarını yaşatmak istediklerini belirtti.

        Kaza yerine giden öğrenci ve akademisyenler, olay yerine karanfil bıraktı.

        - Kaza

        Koçarlı ilçesinde 9 Mayıs'ta Çakırbeyli mevkisinde ilerleyen Selim Ateş idaresindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktörle çarpışmış, kazada sürücüler ve motosikletteki Sıla Karabacak yaşamını yitirmişti.

        Ateş ile Karabacak'ın, kaza yerine yakın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenci oldukları öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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