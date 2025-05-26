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        Aydın'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:10
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        Aydın'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Karıncalı Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına kara ekiplerinin yanı sıra 6 helikopter ve 2 uçakla havadan da müdahale edildi.

        Söndürülen yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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