Aydın'da çıkan orman yangını söndürüldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karıncalı Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına kara ekiplerinin yanı sıra 6 helikopter ve 2 uçakla havadan da müdahale edildi.
Söndürülen yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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