Aydın'da park halindeki kamyonetten düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Enes Çelebi, Kocagür Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
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