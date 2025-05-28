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        Aydın'da park halindeki kamyonetten düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 20:53 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:53
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        Aydın'da park halindeki kamyonetten düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Enes Çelebi, Kocagür Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybederek yere düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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