Aydın'daki çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi.

Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı, evde 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı.

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