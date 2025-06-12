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        Aydın'daki çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı, evde 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:45 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:24
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        Aydın'daki çöp evden 4 kamyon çöpün yanı sıra 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı, evde 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı.

        Orta Mahalle 209 Sokak'ta A.D'ye ait evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi.

        Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

        Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi.

        Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

        Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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