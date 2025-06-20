Aydın'da yaralı kukumav türü baykuş koruma altına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav koruma altına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav koruma altına alındı.
Güzelçamlı Mahallesi'nde bir kişinin yaralı kukumav bulduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Yaralı kukumav, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Hayvanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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