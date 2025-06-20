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        Aydın'da yaralı kukumav türü baykuş koruma altına alındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 22:09 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:17
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        Aydın'da yaralı kukumav türü baykuş koruma altına alındı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralı bulunan, baykuş türlerinin en küçüğü olarak bilinen kukumav koruma altına alındı.

        Güzelçamlı Mahallesi'nde bir kişinin yaralı kukumav bulduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri bölgeye yönlendirildi.

        Yaralı kukumav, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü​​​​​​​ ekiplerine teslim edildi.

        Hayvanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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