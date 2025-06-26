Aydın'da rüşvet operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden birine tutuklama

Adliyeye sevk edilen E.Y. tutuklandı, M.S., T.Ş., M.Ş., İ.F. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, aralarında E.Y'nin de olduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

E.Y'nin rüşvet karşılığında ilçedeki hazine arazilerinin konumunu paylaştığı, diğer 16 şüphelinin bu bilgiler doğrultusunda hazine arazilerinde kaçak kazı, inşaat ya da tarımsal faaliyetler yaptığı öne sürüldü.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca, Didim Milli Emlak Müdürlüğü'nde rüşvet alındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri müdürlükte harita teknikeri olarak çalışan E.Y'yi (41) teknik ve fiziki takibe aldı.

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