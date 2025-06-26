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        Didim Belediyesindeki zimmet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim Belediyesinde, cenaze hizmetlerine yönelik malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:16 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:16
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        Didim Belediyesindeki zimmet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Aydın’ın Didim Belediyesinde, cenaze hizmetlerine yönelik malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

        Didim Belediyesinde önceki gün cenaze hizmetlerine yönelik malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ö.K, E.S, H.H, E.E. ve A.O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

        Şüphelilerden Ö.K, E.S, H.H. ve E.E. tutuklanırken, A.O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon

        Didim Belediyesinin cenaze hizmetleri biriminde, ihale alım-satım ve faturalandırma işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda, Didim Belediyesi çalışanı A.O.K. ile eşi Ö.K, eski belediye çalışanı H.H. ve E.E. gözaltına alınmış, daha sonra belediye çalışanı E.S. de yakalanmıştı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 15 litre el yapımı içki, 101 adet tabanca mermisi, farklı firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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