Didim Belediyesindeki zimmet operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 15 litre el yapımı içki, 101 adet tabanca mermisi, farklı firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirilmişti.

Operasyonda, Didim Belediyesi çalışanı A.O.K. ile eşi Ö.K, eski belediye çalışanı H.H. ve E.E. gözaltına alınmış, daha sonra belediye çalışanı E.S. de yakalanmıştı.

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