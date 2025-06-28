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        GÜNCELLEME - Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerindeki yangınlara müdahale ediliyor

        Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:32
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        GÜNCELLEME - Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerindeki yangınlara müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

        Efeler ilçesinde Dağeymir ile Horozköy mahalleleri arasındaki çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahallesinde ise makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.

        İki ilçedeki yangına karadan 11 arazöz, 5 su tankeri ve 3 iş makinesinin yanı sıra havadan da 5 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyor.

        Dağeymir bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Yakup Canbolat, herkesin yangın tedbirleri konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

        İhmal ve risklerin arttıkça yangın riskinin de arttığını aktaran Canbolat, "Bugün çok sıcaktı, bir de rüzgar vardı. Şuanda burada toplamda 67 araç, hava araçları buna dahil, 208 personelle müdahale ediyoruz. Şu an itibariyle yukarı kısımda sorun kalmadı. Horozköy kısmında da tedbirler alındı. Söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Gece boyunca bu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Canbolat, iki bağ evinde küçük hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

        Bozdoğan'daki yangını da kontrol altına alma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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