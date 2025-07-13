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        Aydın'da eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 13.07.2025 - 00:22
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        Aydın'da eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

        Ata Mahallesi'ndeki bir sitede oturan G.A'nın yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yakınları, ekiplere, G.A'nın düşme sonucu yaralandığını söyledi.

        Yapılan incelemede G.A'nın vücudundaki yara izlerinin bıçaktan kaynaklandığı belirlendi.

        Bunun üzerine eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen A.A gözaltına alındı.

        Hafif yaralanan adam, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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