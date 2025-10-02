Aydın'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İsrail’in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ve aktivistleri alıkoyması protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile pankart taşıyan vatandaşlar tekbir getirip dua etti.

Grup adına açıklama yapan Kemalettin Bağ, İsrail'in uluslararası sularda barbarca bir saldırıda bulunduğunu savundu.

Saldırıda insani yardım malzemeleri taşıyan gönüllülerin hedef alındığına dikkati çeken Bağ, "Biz bugün burada sadece Gazze için toplanmadık, onurumuzu, öfkemizi, acımızı ve insanlığımızı diri tutmak için toplandık. Masum çocuklar, gözleri yaşlı anneler ve çaresiz babalar için bir araya geldik. Tüm dünya duysun ki buradayız, susturulamayız, zulmünüze boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup, oturma eylemi yaptı.