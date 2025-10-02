Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İsrail'in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ve aktivistleri alıkoyması protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 22:59 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İsrail’in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ve aktivistleri alıkoyması protesto edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayrakları ile pankart taşıyan vatandaşlar tekbir getirip dua etti.

        Grup adına açıklama yapan Kemalettin Bağ, İsrail'in uluslararası sularda barbarca bir saldırıda bulunduğunu savundu.

        Saldırıda insani yardım malzemeleri taşıyan gönüllülerin hedef alındığına dikkati çeken Bağ, "Biz bugün burada sadece Gazze için toplanmadık, onurumuzu, öfkemizi, acımızı ve insanlığımızı diri tutmak için toplandık. Masum çocuklar, gözleri yaşlı anneler ve çaresiz babalar için bir araya geldik. Tüm dünya duysun ki buradayız, susturulamayız, zulmünüze boyun eğmeyeceğiz." dedi.

        Konuşmanın ardından vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup, oturma eylemi yaptı.

        Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt da destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak

        Benzer Haberler

        Yazar Ergün Poyraz, Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını paylaştığı ge...
        Yazar Ergün Poyraz, Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını paylaştığı ge...
        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı kınadı
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı kınadı
        17 yıl hapisle aranan engelli, cezaevine ambulansla gönderildi
        17 yıl hapisle aranan engelli, cezaevine ambulansla gönderildi
        Efeler'de firari hükümlü yakalandı
        Efeler'de firari hükümlü yakalandı
        İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden Tevhit Yıldız'ın babası, oğlu...
        İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden Tevhit Yıldız'ın babası, oğlu...