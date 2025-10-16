Habertürk
        Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı

        Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Giriş: 16.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:28
        Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Dün gece Mimar Sinan Mahallesi’nde çıkan kavgada A.G, 3 kişi tarafından bıçakla yaralandı.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

