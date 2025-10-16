Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Dün gece Mimar Sinan Mahallesi’nde çıkan kavgada A.G, 3 kişi tarafından bıçakla yaralandı.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
