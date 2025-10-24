Habertürk
Habertürk
        Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, ulaşım yatırımlarını değerlendirdi

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında kentte yapılacak çalışmaları anlattı.

        Giriş: 24.10.2025 - 16:32 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:32
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, ulaşım yatırımlarını değerlendirdi
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında kentte yapılacak çalışmaları anlattı.

        Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde toplam 43,4 kilometre uzunluğundaki kara yolu güzergahında çalışmaların yapılacağını belirtti.

        Bu kapsamda 24 kavşak düzenlemesi, köprülü kavşak projeleri ile 23 kilometrelik AYBAN Banliyö Tren Hattı'nın hayata geçirileceğini aktaran Özlem Çerçioğlu, projelerin toplam maliyetinin 3,2 milyar lira olduğu ifade etti.

        Çalışmaların bir kısmının başlandığını anlatan Çerçioğlu, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 5 bin kilometreyi aşan yol çalışmamız oldu. Burada köprülü kavşaklar ve birçok köprü projesini hayata geçirdik. Kuzey Çevre Yolu projemizin ilk 1 kilometrelik kısmı devam ediyor. Aynı zamanda diğer kalan 3 kilometrelik ikinci kısmımızda da kamulaştırma sürecine devam ediyoruz."

        Çerçioğlu, AYBAN projesinin ilk etabının 7 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek, "İncirliova-Aydın Organize Sanayi Bölgesi arasında hayata geçecek 23 buçuk kilometrelik AYBAN Banliyö Tren Projemizin 7 durağı olacak. Bu birinci etap. İkinci etaplar Köşk ve Ortaklar ilave olacak. AYBAN, 2026 yılının nisan ve mayıs ayları gibi yaşama geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

