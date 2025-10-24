Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, ulaşım yatırımlarını değerlendirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında kentte yapılacak çalışmaları anlattı.

Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde toplam 43,4 kilometre uzunluğundaki kara yolu güzergahında çalışmaların yapılacağını belirtti.

Bu kapsamda 24 kavşak düzenlemesi, köprülü kavşak projeleri ile 23 kilometrelik AYBAN Banliyö Tren Hattı'nın hayata geçirileceğini aktaran Özlem Çerçioğlu, projelerin toplam maliyetinin 3,2 milyar lira olduğu ifade etti.

Çalışmaların bir kısmının başlandığını anlatan Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 bin kilometreyi aşan yol çalışmamız oldu. Burada köprülü kavşaklar ve birçok köprü projesini hayata geçirdik. Kuzey Çevre Yolu projemizin ilk 1 kilometrelik kısmı devam ediyor. Aynı zamanda diğer kalan 3 kilometrelik ikinci kısmımızda da kamulaştırma sürecine devam ediyoruz."