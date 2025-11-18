Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler'de Gazze'ye destek için fidan dikildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, "Türkiye yeşeriyor Gazze güçleniyor" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:18
        Efeler'de Gazze'ye destek için fidan dikildi
        Aydın'ın Efeler ilçesinde, "Türkiye yeşeriyor Gazze güçleniyor" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği yapıldı.

        Efeler İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Müftüsü Hasan Güneş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Mehmet Çalışkan ve öğrenciler katıldı.

        Öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yer aldığı fidanları toprakla buluşturdu.

        Etkinlik kapsamında barış ve kardeşlik mesajı vermek amacıyla gökyüzüne balon bırakıldı.

