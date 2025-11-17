Aydın'da evde çıkan yangında ölen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'ta dün, bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bu sırada evde bulunan Makbule İlhan, ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.