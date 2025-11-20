Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        İklim değişikliği ve havadaki kirleticilerin artması, KOAH hastalarında alevlenme sıklığını artırıyor

        FERDİ UZUN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Polatlı, iklim değişikliğinin KOAH hastalarına etkisine ilişkin, "Bu hastaların iklim değişikliğiyle birlikte alevlenme (hastaların durumunun aniden kötüleşmesine neden olan ataklar) sıklığı artıyor. Ani sıcaklık değişiklikleri, nem oranındaki değişiklikler, havadaki kirleticilerin artması hastalarımız için büyük bir risk." dedi.

        20.11.2025 - 11:15
        Avrupa Solunum Derneğinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile ilgili Avrupa genelinde yaptığı çalışmanın Türkiye koordinatörü Polatlı, 20 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir akciğer hastalığı olan KOAH'ın genelde sigaraya bağlı geliştiği bilinse de genetik ve çevresel faktörlerin değişiminin de hastalığı etkilediğini söyledi.

        Prof. Dr. Polatlı, nefes darlığı çekenlerin solunum fonksiyon testi yaptırmaları gerektiğini ifade ederek, "Dünyaya baktığımız zaman KOAH yeterince tanı alan ve tedavi gören bir hastalık değil. Tüm ülkelerde bu hastalığın yeterince tanı almadığını, dolayısıyla tedavi edilmediğini biliyoruz." dedi.

        Son yıllardaki iklim değişikliklerinin KOAH hastalarını da etkilediğini anlatan Polatlı, şöyle konuştu:

        "KOAH aslında kronik hastalık olarak baktığımızda en fazla ölüme yol açan dünyada üçüncü, Türkiye'de dördüncü ölüm nedeni olarak geçiyor. 40 yaş üzerinde 35 milyon kişi olduğu varsayılırsa en az 3,5 milyon KOAH'lı olduğu öngörülüyor. Bu hastaların iklim değişikliğiyle birlikte alevlenme sıklığı artıyor. Ani sıcaklık değişiklikleri, nem oranındaki değişiklikler, havadaki kirleticilerin artması hastalarımız için büyük bir risk. Siz tedavi verseniz bile kişilerin ister iklim değişikliğinden olsun ister başka nedenlerle kirleticilere maruz kalması, hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihabın ortaya çıkmasına, daha sonrasında bu alanların hem virüsler hem bakterilerin hatta mantarların eklenmesiyle alevlenmelere yol açtığını görüyoruz."

        - Prof. Dr. Polatlı, erken teşhisin önemine dikkati çekti

        Polatlı, hastalıkta erken teşhisin önemini vurgulayarak, erken dönemde yapılan tedavinin ölüm riskini azalttığına dikkati çekti.

        Doğru tanı alınması ve bu hastalığa eşlik eden diğer hastalıkların tedavisinin sağlanmasının da iyileşmede önemli olduğunu vurgulayan Polatlı, "Ama en önemlisi tütün ve tütün ürünlerinden, hava kirliliğinden uzak kalınması ve enfeksiyonlardan korunma. Bunların hepsi önemli oluyor. Enfeksiyonlardan korunma dediğimizde de ilk başta tabii ki hastalarımızın aşılarını yaptırmasıdır." ifadelerini kullandı.

        Polatlı, kronik öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikayeti olanların, tütün ve tütün ürünlerine ya da mesleki olarak toz-dumana maruz kalanların, düşük kilogram doğanların mutlaka bir sağlık merkezinde solunum fonksiyon testlerini yaptırması gerektiğini sözlerine ekledi.

