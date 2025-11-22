Aydın'da panelvanın denize düşme anı güvenlik kamerasında
Aydın'ın Didim ilçesinde denize düşen panelvanın sürücüsü, kazadan yara almadan kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Taşburun Balıkçı Barınağı mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen panelvan, kontrolden çıkarak denize düştü.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Aracın denize düşme anı, barınağın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
