        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da panelvanın denize düşme anı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Didim ilçesinde denize düşen panelvanın sürücüsü, kazadan yara almadan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 17:39 Güncelleme: 22.11.2025 - 17:39
        Aydın'da panelvanın denize düşme anı güvenlik kamerasında
        Aydın'ın Didim ilçesinde denize düşen panelvanın sürücüsü, kazadan yara almadan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

        Taşburun Balıkçı Barınağı mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen panelvan, kontrolden çıkarak denize düştü.

        Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Aracın denize düşme anı, barınağın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

