        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Bozdoğan'da kestane toplarken ağaçtan düşen kadın yaralandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kestane toplarken ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:22
        Bozdoğan'da kestane toplarken ağaçtan düşen kadın yaralandı
        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kestane toplarken ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı.

        Karabağlar Mahallesi'nde, komşusunun bahçesinde kestane hasadı yapan N.C. (62) dengesini kaybederek ağaçtan yaklaşık 10 metrelik uçuruma düştü.

        N.C. yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

        Ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

