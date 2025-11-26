Aydın Yeşilay'dan akciğer kanseri tedavisi gören hastalara ziyaret

Sağlıklı nefeslerin çoğaldığı, farkındalığın arttığı yarınlara birlikte yürüme dileğinde bulunan Gündüz, kendilerine destek veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'e teşekkür etti.

Ziyarette Gündüz, bağımlılıklarla mücadelede önemli bir rol üstlenen Yeşilay Danışma Merkezi'nin (YEDAM) 115 numaralı danışma hattı hakkında bilgilendirme yaptı.

Yeşilay İl Başkanı Sencer Gündüz ve gönüllü öğrenciler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.