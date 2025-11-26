Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Yeşilay'dan akciğer kanseri tedavisi gören hastalara ziyaret

        Yeşilay Aydın İl Başkanlığı, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:21
        Aydın Yeşilay'dan akciğer kanseri tedavisi gören hastalara ziyaret
        Yeşilay Aydın İl Başkanlığı, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Yeşilay İl Başkanı Sencer Gündüz ve gönüllü öğrenciler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

        Ziyarette Gündüz, bağımlılıklarla mücadelede önemli bir rol üstlenen Yeşilay Danışma Merkezi'nin (YEDAM) 115 numaralı danışma hattı hakkında bilgilendirme yaptı.

        Sağlıklı nefeslerin çoğaldığı, farkındalığın arttığı yarınlara birlikte yürüme dileğinde bulunan Gündüz, kendilerine destek veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'e teşekkür etti.

