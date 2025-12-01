Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 29 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Söke ilçesinde 29 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:11 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:11
        Aydın'da 29 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Aydın'ın Söke ilçesinde 29 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Konak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Dıvarcı'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Eve giren ekipler, odasında hareketsiz halde yatan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Vücudunda herhangi bir kesi ya da darp izi bulunmayan Dıvarcı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

