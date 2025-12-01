Aydın'da hafif ticari aracın çarptığı 92 yaşındaki yaşlı adam öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 92 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
M.S. yönetimindeki 09 H 6146 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Denizli kara yolu Otogar kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Şentürk'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şentürk, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şentürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.S. ekiplerce gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, Şentürk'ün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
