Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da çocukların kullandığı motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çocukların kullandığı motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da çocukların kullandığı motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çocukların kullandığı motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.K.Ş. (15) idaresindeki 09 AKZ 547 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen Tunahan Gök'ün (15) kullandığı 09 AOB 680 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Haber verilmesiyle bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve 09 AKZ 547 plakalı motosikletteki yolcu T.A. (18) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve lise öğrencisi olduğu öğrenilen Tunahan Gök, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!

        Benzer Haberler

        ADÜ'de Türk Dilinin Tarihi ve Birliği Konuşuldu
        ADÜ'de Türk Dilinin Tarihi ve Birliği Konuşuldu
        Boyundan büyük scooter'ı çaldılar Çaldıkları scooter'ın yerine oyuncağını b...
        Boyundan büyük scooter'ı çaldılar Çaldıkları scooter'ın yerine oyuncağını b...
        Sultanhisar'da üreticiye kestane ve incir fidesi dağıtıldı
        Sultanhisar'da üreticiye kestane ve incir fidesi dağıtıldı
        Köşk'te üreticiye tüplü incir fidanı desteği
        Köşk'te üreticiye tüplü incir fidanı desteği
        Bozdoğan'da minikler ekmek yapmasını öğrendi
        Bozdoğan'da minikler ekmek yapmasını öğrendi
        "Misafirim Kaymakamım" projesi Bozdoğan'da uygulanıyor
        "Misafirim Kaymakamım" projesi Bozdoğan'da uygulanıyor