Aydın'da çocukların kullandığı motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çocukların kullandığı motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.K.Ş. (15) idaresindeki 09 AKZ 547 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen Tunahan Gök'ün (15) kullandığı 09 AOB 680 plakalı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve 09 AKZ 547 plakalı motosikletteki yolcu T.A. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve lise öğrencisi olduğu öğrenilen Tunahan Gök, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
