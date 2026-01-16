Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da jeotermal boru hattında buhar sızıntısı yaşandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde jeotermal boru hattında meydana gelen buhar sızıntısından dolayı çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 23:27 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:27
        
        

        Çamköy-Bozköy yolunun kenarından geçen bir jeotermal firmaya ait boru hattından buhar sızdı.

        Haber verilmesiyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Sızma nedeniyle Çamköy-Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı.

        Belediye ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Ulaşım, jandarmanın kontrolünde alternatif yollardan sağlanıyor.

        Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci bölgede inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

