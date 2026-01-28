Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Murat Üçüncü'nün (28) kullandığı 45 UA 0616 plakalı otomobil, Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda E.G yönetimindeki 09 AFU 911 plakalı otomobille çarpıştı. Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile 45 UA 0616 plakalı araçta bulunan Ö.C.B yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Üçüncü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

