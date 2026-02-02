Habertürk
        Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:44 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:44
        Söke'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle Yenikent Mahallesi'nde dağlık alanda zeytin ağacı kökleriyle yerinden koptu. Ağaç, sel sularının etkisiyle 63. Sokak'a kadar sürüklendi.

        Görenlerin şaşırdığı ağaç asfalt yolda trafiği aksatınca Söke Belediyesi ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerce kaldırılan ağaç, yol kenarında uygun bir yere bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

