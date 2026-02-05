Aydın'da öğretmenler ile öğrenciler Türk bayraklarıyla bisiklet turu yaptı

Aydın'da Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğretmenleri ile öğrencileri, Türk bayraklarıyla bisiklet turu düzenledi.



Bisikletle gidilip gelinmesinden dolayı "bisikletli okul" olarak anılan Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğretmenleri ve öğrencileri, okulun bahçesinde toplandı.



7 Eylül Mahallesi'nden Atatürk Kent Meydanı'na kadar Türk bayraklarıyla pedal çeviren grup, dev Türk bayrağı açtı.



Etkinliğe bisikletiyle katılan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, organizasyonun Milli Eğitim Bakanlığının "bayrak sevgisi" teması kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.



Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirten Özcan, "Bayrağın farkındalığını, bilincini ve bayrak sevgisini oluşturmak ve bunu toplumun bütün kesimlerine yaymak istiyoruz." dedi.

