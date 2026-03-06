Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 06.03.2026 - 22:04
        Aydın'da tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 2 Mart'ta tartıştığı arkadaşı Mustafa Ceylan'ı (40) pompalı tüfekle öldüren S.O. (38), Değirmendere Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin olayda kullandığı tüfek, araziye gömülü bulundu.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki evde 2 Mart'ta bir araya gelen S.O. ile motosikletini çaldığını öne sürdüğü arkadaşı Mustafa Ceylan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. S.O, pompalı tüfekle Ceylan'ı öldürerek kaçmıştı.

