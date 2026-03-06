Aydın'da tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 2 Mart'ta tartıştığı arkadaşı Mustafa Ceylan'ı (40) pompalı tüfekle öldüren S.O. (38), Değirmendere Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı tüfek, araziye gömülü bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki evde 2 Mart'ta bir araya gelen S.O. ile motosikletini çaldığını öne sürdüğü arkadaşı Mustafa Ceylan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. S.O, pompalı tüfekle Ceylan'ı öldürerek kaçmıştı.

