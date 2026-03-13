        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Aydın'da MHP'nin iftarında konuştu:

        ⁠Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ne kadar kendimiz petrolümüzü, doğal gazımızı, enerji kaynaklarımızı kendi imkanlarımızla karşılarsak ülkemiz o kadar daha güçlü bir ülke haline gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 21:07 Güncelleme:
        Bayraktar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra Atatürk Kent Meydanı'nda belediyenin düzenlediği iftara katıldı. Bayraktar, Çerçioğlu ile vatandaşlara yemek dağıtıp çadırda iftar yaptı.

        Daha sonra MHP Aydın İl Başkanlığınca Adnan Menderes Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programına katılan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, ramazanın birlik ve beraberliği hatırlatan çok bereketli bir ay olduğunu söyledi.

        Dünyanın çok zorlu ve çok önemli günler yaşadığını aktaran Bayraktar, "Özellikle bölgemizde, hemen komşumuzda devam eden savaş hepimizin gece gündüz 7-24 dikkatle takip ettiğimiz, bununla ilgili tedbirler aldığımız önemli bir süreç." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliğiyle bu zorluğun üstesinden, millet ve devlet olarak geleceklerini aktaran Bayraktar, bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye'nin bu süreci atlatacağını bildirdi.

        Bayraktar, bu dönemlerin aynı zamanda enerjide bağımsız olması ve enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Onun için biz Gabar dağlarının altındaki petrolü arıyoruz, buluyoruz. Karadeniz'in derinliklerindeki gazı çıkarıp ülkemizdeki hanelerimizde, evlerimizde kullanıyoruz. Ne kadar kendimiz petrolümüzü, doğal gazımızı, enerji kaynaklarımızı kendi imkanlarımızla karşılarsak ülkemiz o kadar daha güçlü bir ülke haline gelecek. Hem ekonomik olarak hem de işte böyle zor zamanlarda kendi enerjisi yeten bir ülke olarak."

        - "Türkiye'nin birlik, beraberlik içerisinde olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceği hiçbir güç yok"

        Bayraktar, terörsüz Türkiye sürecine de değinerek, Türkiye'nin birlik, beraberlik içerisinde olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceği hiçbir güç olmadığını kaydetti.

        Aydın'da ziyaretlerde enerji, doğal gaz ve elektrikteki ihtiyaçları yerinde müşahede ettiklerin bildiren Bayraktar, şirketlere gerekli talimatları verdiklerini, özellikle kırsalda yapılması, atılması gereken adımlarla ilgili kararlar aldıklarını bildirdi.

        MHP İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu da iftarda bir konuşma yaptı.

        İftara, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş ile AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve çok sayıda partili katıldı.

        Bakan Bayraktar'ın Aydın İl Gençlik Merkezi'ndeki "Gençlik Buluşması" etkinliği basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

