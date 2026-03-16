Aydın'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.



Koca Camisi'ne gelen vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.



Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Keramettin Temiz'in tekbir ve salavat getirererek Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'in önünden geçerken salavat getirip dua etti.



Temiz, Sakal-ı Şerif ziyaretlerinin Hazreti Muhammed'i hatırlamak ve ona olan muhabbeti tazelemek için yapıldığını ifade etti.

