Aydın'da firari hükümlü kuzenler yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevinden firar eden iki kuzen yakalandı.



Hırsızlık ve yağma suçlarından Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Sinan A. ile kuzeni Suat A. buradan firar etti.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlüleri saklandıkları evde yakaladı.



İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesine götürülen kuzenlerden Suat A, buradan da kaçtı.



Suat A, bir süre sonra ekiplerce gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.



















