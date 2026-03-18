Aydın'da firari hükümlü kuzenler yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevinden firar eden iki kuzen yakalandı.
Hırsızlık ve yağma suçlarından Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Sinan A. ile kuzeni Suat A. buradan firar etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlüleri saklandıkları evde yakaladı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesine götürülen kuzenlerden Suat A, buradan da kaçtı.
Suat A, bir süre sonra ekiplerce gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.