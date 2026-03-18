Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'daki muhtarlar Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrasında bir araya geldi

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 ilçedeki mahalle muhtarlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

        Giriş: 18.03.2026 - 21:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerçioğlu, belediyeye ait tesiste düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, devletin şefkatli elini yerelde en güçlü şekilde hissettirmek için muhtarlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

        Halka hizmet anlayışıyla hareket ettiklerine dikkati çeken Çerçioğlu, "Bugün burada oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu, aslında Aydın'ın gücünü göstermektedir. Biz, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman, siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit davrandık. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, ayrıştırmayan, birleştiren bir anlayış içinde olduk." dedi.

        Sahada çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çerçioğlu, "Sosyal belediyecilik ilkemizle kimseyi geride bırakmadan bu kadim toprakların bereketini yine bu toprakların insanlarıyla paylaşıyoruz. Bizim için en büyük paye, vatandaşımızın hanesindeki huzur ve yüzündeki güvendir. Aynı sofranın etrafında kurduğumuz bu samimiyet ve birliktelik, geleceğe dair en büyük teminatımızdır." ifadesini kullandı.

        Konuşmasının ardından bazı muhtarlar Çerçioğlu'na çiçek verip teşekkür etti.

        Programa Vali Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
