Aydın'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki 42 BFP 60 plakalı otomobil, Aydın–Denizli kara yolu Köşk 1. Kavşak'ta kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpıp takla atarak durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi, otomobilin yakıt tankının yerinden çıkarak gaz sızıntısı yapması üzerine müdahalede bulundu.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin çarpması sonucu trafik ışıklarında da hasar oluştu.
