        Aydın'da sağanak nedeniyle akarsular taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

        Aydın'ın İncirliova ve Söke ilçelerinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Kentte dün başlayan sağanak nedeniyle Söke ilçesindeki Kisir Çayı taştı.

        Taşkın suları Kisir Mahallesi'ne ulaştı, bazı ev, iş yerleri ve hayvan damlarını su bastı. Mahalle mezarlığında da sular nedeniyle hasar oluştu.

        Mahalle muhtarı Aydın İnegöl, yağmurun bölgeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

        Hayvan damını su basan Türkan Türkan ise "Su içinde kaldık. Buralar deniz gibi oldu. Yem karma ve süt makinesi bozuldu. Hayvanlarımız sabaha kadar bağırdı. Geçenki su baskınında da koyunlarım ölmüştü." dedi.

        Karacahayıt Mahallesi'nde ise dere taştı, bazı evleri su bastı. Bağarası Mahallesi'nde sel suları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları AFAD ekipleri lastik botla kurtardı.

        İncirliova ilçesinde Şirindere mevkisindeki yolun bir kısmı çöktü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?

        Benzer Haberler

        Aydın'da öğrenciler şehitleri andı
        Aydın'da öğrenciler şehitleri andı
        Aydın'da toprak kayması; kara yolu ikinci kez çöktü
        Aydın'da toprak kayması; kara yolu ikinci kez çöktü
        Bütün rakiplerini eleyip Türkiye finallerine yükseldiler
        Bütün rakiplerini eleyip Türkiye finallerine yükseldiler
        Didim'de sağanak yağış etkili oldu Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
        Didim'de sağanak yağış etkili oldu Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
        Mart sonunda Karıncalı Dağ'da kar sürprizi Bozdoğan beyaza büründü
        Mart sonunda Karıncalı Dağ'da kar sürprizi Bozdoğan beyaza büründü
        Yükselen sular evde mahsur bıraktı, AFAD ekipleri yetişti
        Yükselen sular evde mahsur bıraktı, AFAD ekipleri yetişti