Aydın'da otomobil ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



N.Ş. idaresindeki 09 HH 330 otomobil, Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'ndan 1120 Sokak istikametine dönmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen K.A. yönetimindeki 09 AFT 617 plakalı motosiklete çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, otomobil sürücüsünün dönmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklete çarpması yer aldı.

