Aydın'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.
Giriş: 31.03.2026 - 14:13 Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, Ünlüce Mahallesinde Semra Karademir'e (71) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
