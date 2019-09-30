Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi

- TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Altındağ Belediyespor'u 3-1 yenerek namağlup unvanını koruyan Nazilli Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilerek havlu atan siyah-beyazlılar, ligde zirveyi ele geçirerek moral buldu. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Nazilli ekibinin teknik direktörü Yavuz İncedal, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.
AYDIN
01 Ekim 2019 Salı
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