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Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi

DHA

- TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Altındağ Belediyespor'u 3-1 yenerek namağlup unvanını koruyan Nazilli Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilerek havlu atan siyah-beyazlılar, ligde zirveyi ele geçirerek moral buldu. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Nazilli ekibinin teknik direktörü Yavuz İncedal, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

- TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Altındağ Belediyespor'u 3-1 yenerek namağlup unvanını koruyan Nazilli Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilerek havlu atan siyah-beyazlılar, ligde zirveyi ele geçirerek moral buldu. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Nazilli ekibinin teknik direktörü Yavuz İncedal, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

AYDIN

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:36
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  • İKİNDİ 16:23
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