Kuşadası'nda 6 ayda 2896 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı

– “Kuşadası Geleceğini Biriktiriyor" sloganı ile geri dönüşüm çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Kuşadası Belediyesi, son 6 ayda topladığı 2 bin 896 ton ambalaj atığı ve 28 bin 291 kilogram bitkisel atık yağ ile son yılların en yüksek rakamına ulaştı.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, doğanın ve çevrenin korunmasına önemli bir katkı sunan geri dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ambalaj atıklarını, cam ve pet şişeleri mahallelere yerleştirilen özel tasarımlı kumbara ve sepetler aracılığıyla ayrı toplayan Kuşadası Belediyesi, çocuklarda bilinç ve farkındalık oluşturmak içinse ilkokullarda geri dönüşüm eğitimi vermeye hazırlanıyor.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında, 1 Nisan30 Eylül 2019 tarihleri arasında Kuşadası genelinde yüzde 73’ü kağıt, yüzde 14’ü plastik, yüzde 7’si cam ve yüzde 6’sı metal olmak üzere toplam 2 bin 896 ton ambalaj atığı toplandı. Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde türlerine göre ayrıştırılan atıklar ekonomiye kazandırıldı. Bitkisel atık yağları toplama konusunda da etkin bir çalışma yürüten Kuşadası Belediyesi, 2019 yılının son 6 ayında hanelerden ve işyerlerinden toplam 28 bin 291 kilogram atık yağ topladı. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, aynı dönem içerisinde Kuşadası genelinden 21 bin tonu Temmuz ve Ağustos aylarında olmak üzere toplam 46 bin ton 891 kilogram evsel katı atık topladı.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çevrenin ve doğanın korunmasında geri dönüşümün önemine dikkat çekerek “Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmakta. Bu nedenle de atık oluşumunu minimuma indirmek ve değerlendirilebilir nitelikteki atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakları verimli kullanmak ve bu yolla ekonomik girdi sağlamak gerekiyor. Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan Temizlik İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla geri dönüşüm çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da geri dönüşüm bilincinin oluşması için eğitim faaliyetlerine hız verdik” diye konuştu.

AYDIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:44

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.