Vakıfbank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Vakıfbank’a konuk olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı sahadan 31 mağlup ayrıldı.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu
Vakıfbank: Gizem, Cansu, Melis, Meliha, Gabi, Isabelle, Pınar, Gözde, Ebrar, Milena, Maja, Zehra
Antrenör: Giovanni Guıdetti
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erce, Celeste, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Ezgi, Bihter, Meryem, Marta, Duygu, Hande
Antrenör: Alper Hamurcu
Setler: 2518, 2518, 2325, 2515
Süre: 104 dk. (26, 26, 29,23 )
AYDIN
12 Ekim 2019 Cumartesi
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