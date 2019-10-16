Aydın’da iş dünyasından Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’da iş dünyasından Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması

İHA

Aydın’da iş dünyasından Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması

Aydın’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluş'arı ve iş dünyası yaptıkları ortak basın açıklaması ile Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini açıkladı.
Aydın Ticaret Odası’nda Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, “81 İl’de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır.
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir.Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz” denildi.

AYDIN

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yelkenlide kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Yelkenlide kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
TMO kuru incir alımına başladı
YEREL HABERLER TMO kuru incir alımına başladı
Karacasu’da semalarında yükselen balon dikkat çekti Karacasu’da festival dolu dolu devam ediyor
YEREL HABERLER Karacasu’da semalarında yükselen balon dikkat ...
Efeler’de tenisin şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Efeler’de tenisin şampiyonları belli oldu
Nazilli’deki borsa ve odalardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Nazilli’deki borsa ve odalardan Barış Pınarı ...
Aydınlı müzisyenden örnek davranış
YEREL HABERLER Aydınlı müzisyenden örnek davranış
Aydın’da 987 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Aydın’da 987 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı
Nazilli Anadolu Lisesi Polonya'da Nuh’un Gemisini anlatacak
YEREL HABERLER Nazilli Anadolu Lisesi Polonya'da Nuh’un Gemisini ...
Merhum Başvekil Adnan Menderes için yapılan müzede sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Merhum Başvekil Adnan Menderes için yapılan müzede ...
Çarıklar Mahallesi muhtarlık ofisine kavuştu Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’ten Çarıklar’da muhtarlık ofisinin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çarıklar Mahallesi muhtarlık ofisine ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın ASKİ’den dere ıslahı açıklaması
YEREL HABERLER Aydın ASKİ’den dere ıslahı açıklaması
Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi
YEREL HABERLER Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında ...
KUTO’da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgilendirmesi
YEREL HABERLER KUTO’da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ...
TÜBİTAK’tan ADÜ’lü Öğretim üyelerinin projesine destek
YEREL HABERLER TÜBİTAK’tan ADÜ’lü Öğretim üyelerinin projesine ...
Düşen yıldırım ormanı yaktı
YEREL HABERLER Düşen yıldırım ormanı yaktı
Oyun oynarken fırlattığı bıçak, ağabeyinin başına saplandı
YEREL HABERLER Oyun oynarken fırlattığı bıçak, ağabeyinin başına ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol ...
Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
YEREL HABERLER Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir ...
Aydın’ın Sultanları’ndan Mehmetçiğe selam
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları’ndan Mehmetçiğe selam
Antik Romalılar efeleri izledi
YEREL HABERLER Antik Romalılar efeleri izledi
Aşağı Nazilli köşe bucak temizleniyor
YEREL HABERLER Aşağı Nazilli köşe bucak temizleniyor
KUTO’dan bir ilk daha Kuşadası tanıtım videolarında sanal gerçeklik deneyimi
YEREL HABERLER KUTO’dan bir ilk daha Kuşadası tanıtım videolarında ...
KUTU’dan bir ilk daha Kuşadası tanıtım videolarında sanal gerçeklik deneyimi
YEREL HABERLER KUTU’dan bir ilk daha Kuşadası tanıtım videolarında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X